لفتة إنسانية من الإفريقي التونسي تجاه مشجعه الراحل (صور)

قررت إدارة الإفريقي، تخصيص نسبة من عائدات تذاكر مباراة أمس ضد الهلال السوداني، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، لعائلة الراحل عمر العبيدي، أحد مشجعي الفريق.

ولقى العبيدي حتفه في أبريل/ نيسان الماضي، في ظروف غامضة، إثر غرقه في وادي مليان القريب من ملعب رادس، بعد حضوره مباراة فريقه أمام أولمبيك مدنين، لحساب الدوري التونسي، الموسم المنقضي.

وقررت إدارة الإفريقي اقتطاع دينار عن كل تذكرة من الـ40 ألف التي تم تخصيصها لمواجهة أمس، ومنحها لعائلة العبيدي.

وانتهت المواجهة بفوز الإفريقي بثلاثية (3- 1).

وتجدر الإشارة إلى أن جماهير الإفريقي أعدت لافتة كبيرة تحمل صورة العبيدي، تم وضعها أمس بملعب رادس.

وحضر والدا الراحل وتم تكريمهما من قبل إدارة الافريقي، والتقطا الصور مع اللاعبين، الذين ارتدوا أزياء تحمل صورة اللاعب قبل انطلاق اللقاء.