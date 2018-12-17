إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مراسم القرعة، مساء اليوم الإثنين.

وستلعب مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 12 و13 و19 و20 من فبراير/ شباط القادم، وستقام في كل يوم مباراتين بتوقيتين مختلفين.

أما مباريات الإياب فستكون في 5 و6 و 12 و13 من آذار/مارس المقبل، وستقام قرعة الدور ربع النهائي في 15 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات الذهاب على أرض الفرق التي حققت المركز الثاني في مجموعاتها، خلال دور المجموعات.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

الذهاب:

12 شباط/ فبراير :

مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان

روما × بورتو

13 شباط / فبراير

توتنهام × بوروسيا دورتموند

أياكس أمستردام × ريال مدريد

19 شباط / فبراير

أولمبيك ليون × برشلونة

ليفربول × بايرن ميونخ

مباريات 20 شباط / فبراير

شالكة × مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد × يوفنتوس

مباريات الإياب

مباريات 5 آذار / مارس

بوروسيا دورتموند × توتنهام

ريال مدريد × أياكس أمستردام

مباريات 6 آذار / مارس

باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد

بورتو × روما

مباريات 12 آذار/مارس

مانشستر سيتي × شالكة

يوفنتوس × أتلتيكو مدريد

مباريات 13 آذار/مارس

برشلونة × أولمبيك ليون

بايرن ميونخ × ليفربول