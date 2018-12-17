نتيجة قرعة ربع نهائي كأس زايد.. مواجهة مصرية سعودية

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي أٌقيمت اليوم الإثنين بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن ديربي مغاربي بين النجم الساحلي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي.

وأوقعت القرعة، الهلال السعودي، في مواجهة الاتحاد السكندري المصري، فيما يلتقي الفريق السعودي الثاني، أهلي جدة، مع الوصل الإماراتي، بينما يواجه المريخ السوداني، مولودية الجزائر.

وجاءت المواجهات على النحو التالي، وستقام مباريات الذهاب على أرض الفريق المذكور أولًا:

1 - الهلال السعودي - الاتحاد السكندري

2 - الوصل الإماراتي - أهلي جدة

3 - الرجاء المغربي - النجم الساحلي

4 - مولودية الجزائر - المريخ السوداني

نصف النهائي

وفي الدور نصف النهائي، يستضيف الفائز من الهلال والاتحاد، على أرضه أولاً، الفائز من الوصل، والأهلي، الذي سيلعب مباراة الإياب على ملعبه.

كما أنَّ الفائز من مواجهة الرجاء، والنجم، يستضيف أولاً في مباراة الذهاب، الفائز من لقاء المولودية، والمريخ الذي سيلعب مباراة الإياب على ملعبه.