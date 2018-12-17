شكرا لقرائتكم دجلة: عروض محمود مرعي وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادى وادي دجلة، أن الإدارة لم تتلقي أى عروضًا رسمية سواء محلية أو خارجية للاستغناء عن مدافع الفريق محمود مرعي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحاته ، أن إدارة وادى دجلة لم تناقش أمر رحيل محمود مرعى من عدمه نظرًا لعدم تلقي أى عروض رسمية، وأن ما يتردد عن رغبة الأهلى والزمالك في ضم اللاعب مجرد "كلام" لم يرتقي إلى الرسمية.

وكان مسئولو دجلة أعربوا عن سعادتهم بمراقبة الأهلى لأكثر من لاعب بالفريق "محمود مرعى، وإبراهيما نداى" وهو الأمر الذى يعكس نجاح الإدارة والجهاز الفنى فى تطبيق سياسته، إلا إنهم أبدوا تمسكهم بجميع اللاعبين فى الوقت الحالى من أجل الحفاظ على استقرار الفريق وعدم حدوث فجوة فى الأداء والنتائج فى الدور الثانى من الدورى.