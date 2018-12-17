شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري فى مواجهة الهلال السعودي.. قرعة نارية للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أٌقيمت اليوم، الاثنين بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، عن المواجهات التالية، الاهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي مع الوصل الاماراتي، والاتحاد السكندري مع الهلال السعودي، والمريخ السوداني مع مولودية الجزائر، والنجم الساحلي التونسي مع الرجاء البيضاوي المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين الهلال السعودي والاتحاد الكسندري بالعاصمة السعودية "الرياض"، على أن تقام مباراة الاياب بملعب "الاسكندرية"، على أن يلتقي الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والاياب مع الفائز من مباراة الاهلي السعودي مع الوصل الاماراتي بالدور نصف النهائي بمسابقة البطولة العربية.

ويلعب الاهلي السعودي مع الوصل الاماراتي في مباراة الذهاب بملعب "زعبيل" بمدينة "دبي" الاماراتية، على أن تقام مباراة الاياب بملعب "الجوهرة"، بمدينة "جدة" السعودية.

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الابطال "البطولة العربية"، مشاركة فريق مصري وحيد وهو الاتحاد السكندري الذي نجح في حجز بطاقة العبور لدور الثمانية على حساب الزمالك، فيما ودع ناديا الاهلي والاسماعيلي منافسات البطولة من دور الـ 16 أمام الوصل الإماراتي والرجاء البيضاوي المغربي.

قائمة الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي من منافسات البطولة ضمت كلاً من، الوصل الإماراتي والهلال السعودي والأهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري عبدالله السعيد ومحمد عبد الشافي والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر.

وصعد الأهلي السعودي على حساب وفاق سطيف الجزائري، وصعد المريخ السوداني لهذه المرحلة على حساب اتحاد العاصمة الجزائري والهلال السعودي على حساب النفط العراقي، بينما أطاح النجم الساحلي التونسي بنظيره الوداد البيضاوي المغربي.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن مواعيد إقامة مباريات الذهاب والاياب للدور ربع النهائي من منافسات البطولة عقب القرعة قريباً، وسط توقعات بإقامتها عقب نهاية منافسات بطولة كأس الأمم الأسيوية التي تنطلق في الإمارات بالخامس من يناير القادم.