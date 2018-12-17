شكرا لقرائتكم قرعة الدوري الأوروبي تضع إشبيلية في مواجهة لاتسيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيخوض إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم خمس مرات مواجهة صعبة أمام لاتسيو الإيطالي في دور 32 عقب سحب القرعة يوم الاثنين.

وسجل إشبيلية 18 هدفا في طريقه للفوز بصدارة مجموعته دون أي هزيمة، بينما عبر لاتسيو بصعوبة لهذا الدور بعد ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

وأوقعت القرعة أيضا ثلاثة أندية أخرى من الدوري الإسباني في مواجهات محفوفة بالمخاطر، حيث يلعب فالنسيا مع سيليتك بطل أوروبا السابق ويلتقي فياريال مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي ويواجه ريال بيتيس منافسه الفرنسي استاد رين.

وسيلعب إنتر، وهو أحد الفرق التي تحولت لهذه البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال، مع رابيد فيينا ويلتقي نابولي، الذي ودع أيضا أرفع مسابقة للأندية في أوروبا مع زيوريخ. وقال خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر: شعرنا بخيبة أمل بعد الخروج من دوري الأبطال لكننا نتطلع لمشوار طيب في الدوري الأوروبي الآن.

وحصل ناديان من الدوري الإنجليزي الممتاز على مواجهتين سهلتين نسبيا، وسيلعب أرسنال مع باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء بينما يحل تشيلسي ضيفا على مالمو، كما يواجه بنفيكا منافسه غلطة سراي ويلعب آينتراخت فرانكفورت مع شاختار دونيتسك وزينيت سان بطرسبورغ مع فناربخشه.