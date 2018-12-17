شكرا لقرائتكم كلوب سعيد بتطور مستوى فريقه السابق دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بتطور مستوى فريقه السابق بوروسيا دورتموند الذي يتصدر جدول مسابقة الدوري الألماني (بوندسليغا) حاليا.

وقال كلوب، في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية يوم الاثنين: أشعر بالسعادة فعلا لهذا التطور في مستوى دورتموند.

وأوضح كلوب (51 عاماً) أن هانز يواخيم فاتزكه رئيس نادي دورتموند ومايكل زورك المدير الرياضي للنادي اتخذا العديد من القرارات الجيدة والصائبة.

وأكد كلوب: الصورة المنتعشة والحية التي يقدمها بوروسيا دورتموند الآن لا يمكن أن تكون أكثر إيجابية.

وما زال دورتموند هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم كما حسم الفريق لقب "بطل الشتاء" بعد 15 مرحلة من المسابقة وبغض النظر عن نتيجة مباراتيه الباقيتين في الدور الأول للبطولة.

وأوضح كلوب أنه يعلم تماما أن لقب "بطل الشتاء" لا يمنح دورتموند أي جائزة أو كأس ولكنه يرى في الوقت نفسه أن تطور مستوى دورتموند يسير في الاتجاه الصحيح بنسبة 100%.

وتولى كلوب تدريب دورتموند من 2008 إلى 2015 وقاد الفريق للفوز بلقب البوندسليغا في 2011 و2012 . قبل أن ينتقل في 2015 لتدريب ليفربول الذي يتصدر معه جدول الدوري الإنجليزي حاليا.