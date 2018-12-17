شكرا لقرائتكم الصحف الإسبانية تشيد بميسي بعد "هاتريك" ليفانتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشادت الصحف الإسبانية الصادرة يوم الاثنين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، بعدما قاد فريقه لانتصار عريض على منافسه ليفانتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي ثلاثية "هاتريك" في المباراة وصنع هدفين آخرين، ليقود النادي الكتالوني للفوز العاشر له في المسابقة الإسبانية التي يتربع على صدارتها برصيد 34 نقطة.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية: لا يمكن قهر برشلونة في ظل وجود ليو ميسي في الملعب، حتى لو كان برشلونة يمر بأسوأ يوم له.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفانتي الذي يكافح منذ بداية الموسم من أجل الحفاظ على موقعه في منتصف الجدول لم يتمكن من الاستمرار على ثباته أمام النجم الأرجنتيني ليسقط منهارا بخماسية نظيفة أمام العملاق الكتالوني.

وعلى جانب آخر، أثنت صحيفة "ماركا" الإسبانية على نجم برشلونة وأكدت أنه ليس له منافس في الدوري الإسباني أو في القارة الأوروبية بأكملها.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي سجل أمس أول "هاتريك" له في الدوري الإسباني هذا الموسم، وأشارت إلى أن قائد المنتخب الأرجنتيني سجل بقميص برشلونة عبر مسيرته 43 "هاتريك" 31 منها في المسابقة المحلية.

وذكرت "ماركا" أن ميسي سبق له هذا الموسم أن سجل "هاتريك"، وكان ذلك في شباك بي إس في آيندهوفن الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يسجل ثلاثية في الدوري الإسباني قبل يوم الأحد.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري الإسباني إلى 14 هدفا ليتربع على صدارة هدافي هذه البطولة وعلى صدارة هدافي الدوريات الأوربية الكبرى أيضا، يليه زميله الأوروغواياني لويس سواريز برصيد 11 هدفا.

وبالإضافة إلى ذلك، رفع ميسي بثلاثيته في مرمى ليفانتي رصيده من الأهداف في 2018 إلى 50 هدفا، بواقع 46 هدفا مع برشلونة وأربعة أهداف مع المنتخب الأرجنتيني، وهو الرقم الذي نجح ميسي في تحقيقه للعام التاسع على التوالي.