شارك برأيك.. من يفوز بتنظيم أمم أفريقيا 2019 مصر أم جنوب أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، أصبحت الهدف لاتحاد الكرة المصرية بعد سحب التنظيم من الكاميرون، هو أمر مهم بالفعل للرياضة المصرية، لذلك نجد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة متحمسًا ويتحرك بكل قوة مع هانى أبوريدة للفوز بالتنظيم الذى سيكون كله فوائد ومكاسب للكرة والرياضة بمصر ولكن الصراع سيكون مع دولة جنوب أفريقيا التى سبق أن نظمت كأس العالم 2010 وأمم أفريقيا عدة مرات من قبل وتمتلك أدوات المنافسة القوية ولكن أشرف صبحى ورجال الجبلاية يراهنون على التفوق المصرى بعد الإنشاءات الضخمة والعوامل الوفيرة للنجاح فى خطف حق التنظيم لمصر. ويترقب الجميع الإعلان الرسمي عن الدول المستضيفة لأمم أفريقيا 2019 يوم 9 يناير خلال حفل الإعلان عن الأفضل المقرر إقامتها بالسنغال. وطرح ”الخليج 365” استطلاع رأي للجماهير للتصويت حول من الأحق أو الأقرب للفوز بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 مصر أم جنوب أفريقيا؟

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