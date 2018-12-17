شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: مواجهة الهلال السعودى "صعبة".. وواثق من لاعبى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد السكندرى ثقته فى قدرة فريقه على تخطى عقبة الهلال السعودى فى دور الثمانية من بطولة كاس زايد رغم صعوبة اللقاء .

وأضاف وليد صلاح فى تصريحات تليفزيونية أنه من الصعب تحديد بطل المجموعة بعد تحديد مباريات دور الثمانية، مؤكدًا أن المباريات الأربعة غاية فى القوة والندية بعدما بات حلم تحقيق البطولة حلمًا يراود الجميع .

وعن قوة فريق الاتحاد.. أجاب مدير الكرة أن السبب الرئيسى وراء تلك الروح يرجع للاعبين أنفسهم الذين يؤدون جميع المباريات بكل قوة وهو ما يؤدى إلى تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولة .