شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي فى أزمة بسبب رحلة العودة من الكاميرون بعد مواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو الليل، المدير الإدارى لفريق الإسماعيلي، أن بعثة الدراويش ستطير إلى الكاميرون فى الساعة الثانية فجر الثلاثاء، عبر الخطوط الإثيوبية، لمواجهة فريق القطن مساء يوم السبت الموافق 22 من الشهر الجارى، فى إياب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا، على ملعب مدينة جاروا.

وكان الإسماعيلى فاز على القطن فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0 أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد الماضى على ستاد الإسماعيلية، ليقطع الفريق الساحلى شوطًا كبيرًا نحو حصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 من البطولة الأفريقية.

وأضاف أبو الليل فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن بعثة الدراويش تواجه أزمة خلال رحلة العودة إلى مصر، حيث تم حجز تذاكر الطيران على الخطوط الإثيوبية فى الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء 25، ويصل الفريق أرض الوطن فى الواحدة والنصف صباح يوم الأربعاء 26.

أوضح إدارى الدراويش أنه تعذر حجز تذاكر طيران عودة البعثة من الكاميرون بعد خوض اللقاء أمام القطن مباشرة أو بأيام قليلة، خاصة أن هناك 4 فرق مصرية ستكون خارج البلاد فى هذا التوقيت، ما أحدث أزمة فى حجوزات الطيران.