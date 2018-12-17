شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد: لم أكن أتمنى مواجهة الهلال.. ولكن أقصينا الترجى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على وقوع زعيم الثغر فى مواجهة صعبة مع الهلال السعودى بدور الثمانية من البطولة العربية للأندية قائلاً: "لم أكن أتمنى مواجهة الهلال السعودى ولكن جاهزين للمواجهة.. فنادى الاتحاد بتاريخه العريق جاهز لمواجهة أى فريق ومستعد لأى لقاء".

وتابع مصيلحى فى تصريحات تليفزيونية، عقب القرعة التى أجريت اليوم، أن لقاء الذهاب بين الفريقين فى الإسكندرية سيكون هناك استقبال وترحيبا بالهلال السعودى، مؤكدًا أن الاتحاد سيقدم كل ما لديه فى المواجهتين.

وعن صعوبة اللقاء قال رئيس الاتحاد: "فى دور الـ32 أقصينا الترجى وبعد ذلك أقصينا الزمالك وهم فرق عظيمة وجاهزين لمواجهة الهلال فى الدور القادم بالبطولة".