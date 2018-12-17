شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد: لم أكن أتمنى مواجهة الهلال.. ولكن أقصينا الترجى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على وقوع زعيم الثغر فى مواجهة صعبة مع الهلال السعودى بدور الثمانية من البطولة العربية للأندية قائلاً: "لم أكن أتمنى مواجهة الهلال السعودى ولكن جاهزين للمواجهة.. فنادى الاتحاد بتاريخه العريق جاهز لمواجهة أى فريق ومستعد لأى لقاء".
وتابع مصيلحى فى تصريحات تليفزيونية، عقب القرعة التى أجريت اليوم، أن لقاء الذهاب بين الفريقين فى الإسكندرية سيكون هناك استقبال وترحيبا بالهلال السعودى، مؤكدًا أن الاتحاد سيقدم كل ما لديه فى المواجهتين.
وعن صعوبة اللقاء قال رئيس الاتحاد: "فى دور الـ32 أقصينا الترجى وبعد ذلك أقصينا الزمالك وهم فرق عظيمة وجاهزين لمواجهة الهلال فى الدور القادم بالبطولة".
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد: لم أكن أتمنى مواجهة الهلال.. ولكن أقصينا الترجى والزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .