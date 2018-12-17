شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يغيب عن تدريبات الاتحاد لليوم الثانى قبل مواجهه ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت نزلة برد شديدة حلمى طولان، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، من قيادة تدريبات الفريق لليوم الثانى على التوالى، وزار الجهاز المعاون بصحبة طبيب الفريق عمرو الأشلم المدرب بفندق الإقامة للاطمئنان عليه.

واستمر مجدى علام مدرب الفريق فى قيادة التدريبات استعدادا للقاء المهم والمرتقب أمام ذئاب الجبل، المقرر له الجمعة المقبل على ملاعب الجبل الأخضر.

فى سياق مختلف، ودع محمود الغرباوى حارس الاتحاد زملاءه اليوم قبل التدريب للحصول على ملابسه الخاصة عقب التوقيع للجونة، وتمنى الجميع له التوفيق خلال المرحله المقبلة.