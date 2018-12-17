شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السلام.. 7 أرقام لـ"الأهلى والنجوم " فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريق الأهلى والنجوم، والمحدد لها السابعة مساء اليوم الاثنين، فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ12 بالدورى الممتاز على ملعب استاد السلام.

ويسعى الأهلى فى هذا اللقاء لمواصلة الانتصارات المحلية بعد خوض مباراة جيما الإثيوبى ببطولة أفريقيا والتى فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة، بينما يطمح فريق النجوم فى تحقيق مفاجأة كُبرى بالفوز أو خطف نقطة من الفريق الأحمر فى لقاء الليلة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الأهلى والنجوم" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: