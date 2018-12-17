شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يهدى مضربه الشخصى لطفل برنامج معكم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة طيبة من البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش المصنف الأول عالمياً، أهدى بطل العالم مضربه الشخصى الذى خاض به العديد من المباريات المهمة للطفل ياسين وئام الذى ظهر مؤخراً مع الشوربجى فى برنامج معكم.

وكانت الإعلامية منى الشاذلى استضافت محمد الشوربجي ونور الشربينى فى إحدى حلقات برنامج معكم بداية الشهر الجارى، وظهر الطفل ياسين متحمساً فى تشجيع الشوربجى طوال الحلقة، الأمر الذى لفت انتباه بطل الاسكواش وقام بمداعبته وسأله عقب نهاية الحلقة عن النادى الذى يلعب له.

وأكدت والدة الطفل ياسين لـ"الخليج 365"، أن الشوربجي أهدى مضربه الخاص لياسين، مشيرة إلى أن أن والدة الشوربجى تواصلت مع مدرب ياسين وأخبرته أن هناك هدية من محمد يجب أن تسلمها لياسين، وكانت هذه الهدية هى المضرب الشخصى لمحمد الشوربجى.