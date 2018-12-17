شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن 3 أفارقة لتدعيم صفوفه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، عن التعاقد مع ثلاثى أفريقى على مستوى عال لتدعيم صفوف الفريق فى المراكز الثلاثة خلال الميريكاتو الشتوى المقبل.

وعرض بعض الوكلاء عددا من اللاعبين على الجهاز الفنى، الذى قام بدوره بتجربتهم خلال المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا لمباريات الدورى.

من جانبه رفض عماد النحاس التسرع والحكم على هؤلاء اللاعبين، مؤكدا أنه لن يتعاقد مع أى محترف إلا إذا كان أفضل من الموجودين بالفريق.

يذكر أن الفريق يمتلك محترفا واحدا هو الكولومبى لويس ادواردو الذى ظهر بشكل جيد واستطاع إحراز العديد من الأهداف المؤثرة لقلعة الذئاب.