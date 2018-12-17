شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة: لم نتلق أى عروض رسمية للاستغناء عن محمود مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بنادى وادى دجلة، أن الإدارة لم تتلق أى عروض رسمية، سواء محلية أو خارجية، للاستغناء عن مدافع الفريق محمود مرعى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إدارة وادى دجلة لم تناقش أمر رحيل محمود مرعى من عدمه، نظرًا لعدم تلقى أى عروض رسمية، مؤكدا أن ما يتردد عن رغبة الأهلى والزمالك فى ضم اللاعب مجرد "كلام" لم يرتق إلى الرسمى.

وكان مسئولو دجلة أعربوا عن سعادتهم بمراقبة الأهلى لأكثر من لاعب بالفريق محمود مرعى، وإبراهيما نداى، الأمر الذى يعكس نجاح الإدارة والجهاز الفنى فى تطبيق سياسته، إلا أنهم أبدوا تمسكهم بجميع اللاعبين فى الوقت الحالى من أجل الحفاظ على استقرار الفريق وعدم حدوث فجوة فى الأداء والنتائج فى الدور الثانى من الدورى.