شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يحصد فضية كأس العالم لشباب الشيش فى كوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش على فضية كأس العالم للشباب بكوبا.

يذكر أن منتخب سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة قد حقق مؤخرا المركز الـ17 فى كأس العالم الذى اختتم مساء الأحد فى اليونان.

فيما حصل منتخب البنات تحت 20 سنة على نفس المركز المنافسات التى اختتمت مساء الأحد أيضا فى إسبانيا بالخروج من دور الـ32.