شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إنشاء مضمار دراجات عالمى فى استاد القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت كاميرا الخليج 365 الأعمال الإنشائية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى لإنشاء مضمار دراجات عالمى، ويضم مبنى ومدرجات المشاهدين ومبنى كبار الزوار ومظلة معدنية ومبنى للخدمات الذى يضم صالات جيم، وغرف خلع ملابس اللاعبين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على زيادة القمية المالية لإنشاء مضمار الدراجات داخل هيئة استاد القاهرة الدولى من 111 إلى 275 مليون جنيه، نظرا لفروق الأسعار والأعمال الأضافية التى يشهدها المضمار المقرر افتتاحه فى شهر مارس المقبل.

يذكر أن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس هيئة استاد القاهرة ومجموعة من المهندسين لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع ومعدل الإنجاز الذى تحقق به على صعيد إنشاءاته.