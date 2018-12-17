7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 17 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، على لطفى يدافع عن عرين الأهلي أمام النجوم، شيكابالا ينتقل للاتحاد 6 أشهر مقابل 2.5 مليون جنيه بعد ترحيب الزمالك، الأهلى يعلن قيادة لاسارتى للفريق بداية من 27 ديسمبر.

استقر محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، على الدفع بـ على لطفى فى حراسة مرمى الفريق أساسياً خلال مباراة النجوم، المُقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدورى.

أتفق محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، مع مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، على تفاصيل انتقاله لصفوف زعيم الثغر لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد استقراره بشكل نهائى على فسخ عقد إعارته لنادى أبولون سميرنى اليونانى عقب قضاء شهور قليلة فى صفوف الأخير، وينص عقد إعارة شيكابالا لنادى أبولون اليونانى على أحقية الفهد الأسمر فى فسخ العقد تلقائيا عقب مرور 6 شهور من تاريخ التوقيع واستقر اللاعب على انتهاء تجربته مع النادى اليونانى خلال الميركاتو الشتوى المقبل لعدم تحقيق طموحاته .

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، سعادته بتعاقد النادى مع الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، متمنياً أن يكون للمدرب بصمة فى تاريخ القلعة الحمراء.

أكد شريف سعد مدير ستاد الإسكندرية، إنه تم الموافقة على استقبال مباريات سموحة على ملعب استاد الاسكندرية بعد استفسار لجنه المسابقات عن إمكانية نقل مباريات سموحة إلى الاستاد.

أرسل اتحاد الكرة فاكسا رسميًا إلى نظيره السنغالى لكرة القدم يطلب فيه إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى الأجندة الدولية المقررة مارس المقبل فى اطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2019 التى تنافس عليها جنوب افريقيا أمام مصر.

أتم على ماهر المدير الفنى لإنبى، تشكيل جهازه المعاون بالفريق البترولى بشكل رسمى بضم وسام صفوت الشهير بـ"سيمو" محلل أداء الأهلى السابق لجهازه الحالى بالنادى البترولى.

أصبح فى حكم المؤكد استغناء المصرى البورسعيدى عن الغانى توريك جبرين صانع ألعاب الفريق فى الإنتقالات الشتوية المقبلة، بعد التعاقد مع ثنائى كونغولى، بالإضافة لوجود محمد كوفى واقتراب عودة البوركينى بانسيه .