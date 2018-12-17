شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل مدرب النجوم عندما يواجه الأهلى للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره النجوم فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر ، باستاد السلام .
ويقود فريق النجوم أحمد سامى ، المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، و قد سبق والتقى سامى مع الفريق الأحمر مرتين قبل مواجهة اليوم .الأهلى يفوز على الجيش 3/0
المواجهة الاولى بين أحمد سامى و الاهلى كانت نوفمبر 2016 بالجولة العاشرة من مسابقة الدورى ، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بثلاثية دون رد .الأهلى يتعادل مع الجيش 1/1
أمام المواجهة الثانية فانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ، أحرز هدف الأهلى أحمد الشيخ ، بينما هدف الجيش تم تسجيله من ركلة جزاء .
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