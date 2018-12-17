شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل مدرب النجوم عندما يواجه الأهلى للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره النجوم فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر ، باستاد السلام .

ويقود فريق النجوم أحمد سامى ، المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، و قد سبق والتقى سامى مع الفريق الأحمر مرتين قبل مواجهة اليوم .

الأهلى يفوز على الجيش 3/0

المواجهة الاولى بين أحمد سامى و الاهلى كانت نوفمبر 2016 بالجولة العاشرة من مسابقة الدورى ، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بثلاثية دون رد .

الأهلى يتعادل مع الجيش 1/1

أمام المواجهة الثانية فانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ، أحرز هدف الأهلى أحمد الشيخ ، بينما هدف الجيش تم تسجيله من ركلة جزاء .