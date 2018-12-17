تركي آل الشيخ يوجه الأمانة العامة للاتحاد العربي لإطلاق بطولة للمنتخبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منه عمر: وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس هيئة الرياضة السعودية الأمانة العامة للاتحاد بإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار. وكتب الحساب الرسمي للاتحاد العربي على تويتر: "معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال". وأضاف: "كما طالب بإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار". جدير بالذكر أن بطولة النسخة الحالية شهدت خروج الأهلي والزمالك والإسماعيلي، بينما نجح الاتحاد السكندري في التأهل إلى منافسات دور الـ8 من البطولة.

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