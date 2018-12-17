مواجهة نارية تنتظر الاتحاد السكندري في دور الثمانية بكأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي

اسفرت قرعة دوري دور الثمانية لكأس زايد للأندية العربية الأبطال، عن مواجهة الهلال السعودي.

واقيم حفل القرعة بإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات، بحضور ممثلي الأندية العربية الثماني، حيث ظهر في وليد صلاح الدين ، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد صعد لهذا الدور بعد تخطي الزمالك بالفوز عليه بركلات الترجيح.

وجاءت باقي مباريات القرعة، حيث سيواجه الوصل الإماراتي نظيره أهلي جدة السعودي، والرجاء المغربي سيواجه النجم الساحلي التونسي.

ومن المقرر أن يصطدم فريق المريخ السوداني بنظيره مولودية الجزائر في دور الـ 8 بكأس زايد للأندية العربية.