عادل مصطفى يوضح حقيقة "مشادة" صالح ومعلول في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد عادل مصطفى المدرب المساعد بالنادي الأهلي، أن مران الفريق لم يشهد اليوم مشادة بين صالح جمعة، وعلي معلول.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن اللاعبين اصطدما ببعض خلال المران بإحدى الكرات المشتركة، قبل أن يعتذر صالح جمعة عن التدخل.
وأكمل مدرب الأهلي: "الموضوع بسيط، ما حدث كان تدخل عادي في كرة القدم بين لاعبين، ولا يوجد أي داعي لذلك".
وقاد عادل مصطفى مران اللاعبين المستبعدين من خوض مباراة النجوم المقررة في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين.
وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى دخول الثنائي في مشادة خلال المران، بعد تدخل قوي من صالح جمعة ضد علي معلول، قبل أن يعتذر الأول عن تدخله.
جدير بالذكر أن صالح جمعة عاد من تجربة احترافية قصيرة بالفيصلي السعودي، فيما يغيب علي معلول بعد فترة من الغياب إثر إصابته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام وفاق سطيف الجزائري.
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