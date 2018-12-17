وليد صلاح الدين: أخرجنا الترجي والزمالك.. وقادرون على الفوز بكأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أنه فريقه على أتم الاستعداد للمنافسة على لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وفي وقت سابق تأهل فريق الاتحاد السكندري لدوري الثمانية من البطولة، على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

وقال صلاح الدين في تصريحات تلفيزيونية قبل إجراء قرعة دور الثمانية، إن فريق الاتحاد تمكن من اخراج كبار البطولة بعد الفوز على الترجي التونسي حامل اللقب والزمالك أحد المرشحين للفوز بالبطولة.

وأضاف، أنه لا يركز في اسم الفريق الذي سيواجهه خلال الدور المقبل، مستشهدا بأن الأهلي والزمالك خرجا من البطولة رغم أنهما لعبا أمام فريق صغيرة من وجه نظر القطبين.

وأوضح، أن الاتحاد يعلن التحدي للمنافسة على لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

واختتم مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري:" الفريق اصبح يمثل الكرة المصرية، وسيكون خلفه عدد كبير من الجماهير وليس جماهير زعيم الثغر فقط".