الاتحاد السكندري يصطدم بالهلال السعودي في ربع نهائي كأس زايد

الاتحاد السكندري كتب- محمد معتز صلاح الدين: أجريت قرعة دور ربع نهائيكأس زايد للأندية الأبطال العربية والتي أقيمت في مدينة أبوظبي. وأسفرت نتائج القرعة عن المواجهات التالية: الهلال السعودي أمام الإتحاد السكندري الأهلي السعودي أمام الوصل الاماراتي النجم الساحلي التونسي أمام الرجاء المغربي مولودية الجزائر أمام المريخ السوداني ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي للبطولة على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات

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