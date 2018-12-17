تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الأهلي والنجوم والتي تقام في السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراته المؤجلة أمام النجوم، وهو عازما على تحقيق الانتصار من أجل مواصلة صحوته في الآونة الأخيرة رفقة مديره الفني المؤقت محمد يوسف.

ولا شك أن الأهلي يعلم جيدا أن فوزه في

هذه المباراة المؤجلة على حساب النجوم، سوف يجعله يقترب خطوة أخرى في غاية الأهمية من غريمه التقليدي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي.

ويأمل فريق الأهلي أن يُشكل فوزه الأخير على الصعيد الأفريقي على حساب ضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي بهدفين مقابل

لا شئ بمثابة الدافع المعنوي الكبير لكل لاعبي الفريق، وذلك حتى يواصل المارد الأحمر مشواره المميز في هذه المرحلة الجديدة.

ويقود الأوروجواياني مارتن لاساراتي، المدير الفني الجديد للأهلي، الفريق بداية من 28 ديسمبر الجاري بعد عودته من بلاده.

ويتولى لاساراتي قيادة الأهلي بداية من لقاء إنبي 30 ديسمبر الجاري بالدوري.

ويقود محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، الفريق أمام النجوم وأيضًا في مباراة جيما الأثيوبي بإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والداخلية.

بث مباشر لمباراة الأهلي والنجوم في الدوري