مواعيد مباريات ذهاب وإياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

كتب - محمد صبحي

أجريت اليوم الاثنين قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم واسفرت عن عدد من المواجهات القوية ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد مباريات الذهاب والإياب..

شالكة ضد مانشستر سيتي .. ذهاباً يوم الأربعاء 20 فبراير وإياباً يوم الثلاثاء 12 مارس

أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس .. ذهاباً يوم الأربعاء 20 فبراير وإياباً يوم الثلاثاء 12 مارس

ليون ضد برشلونة .. ذهابا يوم الثلاثاء 19 فبراير وإيابا يوم الأربعاء 13 مارس

ليفربول ضد بايرن ميونيخ .. ذهاباً يوم الثلاثاء 19 فبراير وإياباً يوم الأربعاء 13 مارس

توتنهام ضد دورتموند .. ذهاباً يوم الأربعاء 13 فبراير وإيابا يوم الثلاثاء 5 مارس.

أياكس ضد ريال مدريد .. ذهاباً يوم الأربعاء 13 فبراير وإياباً يوم الثلاثاء 5 مارس.

مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان .. ذهابا يوم الثلاثاء 12 فبراير وإيابا يوم الأربعاء 6 مارس.

روما ضد بورتو .. ذهابا يوم الثلاثاء 12 فبراير وإيابا يوم الأربعاء 6 مارس.