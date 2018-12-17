شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» يعود لتدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية في ظل تجهيزه بعد الإصابة التي كانت قد أبعدته عن المباريات الأخيرة في العضلة الضامة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى اللاعب تدريباته مع الفريق بصورة طبيعية ليصبح جاهزا للعودة من جديد في الفترة القادمة. ويستعد الزمالك لخوض مباراة إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، أمام القطن التشادي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

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