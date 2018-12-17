شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي»: شاهدت 6 مباريات للأهلي.. وسأتخذ القرارات التي تخدم الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه شاهد 6 مباريات وشوطا لفريق الأهلي، ويمتلك العديد من «أسطوانات» المباريات الخاصة بالفريق.

وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الإثنين، بمقر النادي لتقديمه إلى وسائل الإعلام أنه سيكون له دور في اختيار بعض اللاعبين بالتعاون مع إدارة النادي ومع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وأوضح المدرب أن الكرة مثل الحياة لا تكون عادلة دائمًا، وأنه يتطلع في الوقت الضيق الذي يمتلكه إلى اختيار أفضل القرارات التي تخدم الفريق.

يذكر أن الأهلي أعلن التعاقد رسميًا مع مارتن لاسارتي لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف الموسم يبدأ بنهاية ديسمبر الجاري.