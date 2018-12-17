شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق المتوجهة إلى الكاميرون لمواجهة «القطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريقه التي ستتوجه فجر الثلاثاء، إلى دولة الكاميرون، لمواجهة فريق القطن مساء السبت المقبل، في إياب الدور التمهيدى الثانى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على ملعب مدينة جاروا. ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى عبدالفتاح خط الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى الجمل – طارق طه- محمد هاشم خط الوسط: حسنى عبدربه – عماد حمدى – محمد الضرف – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيرى – عبدالرحمن مجدى – محمد صادق- محمد الشامى خط الهجوم: كريستوفر مندوجا – شكرى نجيب يذكر أن الدراويش قطع شوطًا للتأهل إلى دور المجموعات بعدما فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأحد، بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو.

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق المتوجهة إلى الكاميرون لمواجهة «القطن» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .