شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقي خطاب من الاتحاد الأفريقي «كاف» يؤكد فيه تأجيل مواجهة جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا لمدة 48 ساعة، بسبب وجود بعض الاضطرابات السياسية.

وكان من المفترض إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، قبل أن تؤجل لمدة 48 ساعة.

كانت مباراة الذهاب بين الأهلي وجيما، على استاد الجيش ببرج العرب، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، أحرزهما ناصر ماهر ومروان محسن.