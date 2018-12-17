تعرف على نتيجة قرعة دور الـ32 فى الدوري الاوروبي

أسفرت قرعة دور الـ32 فى مسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، التى أقيمت اليوم بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهات سهلة للثنائى المصرى محمد الننى وأحمد حسن كوكا، حيث يلعب أرسنال الإنجليزى مع باتى بوريسوف البيلاروسي، وأولمبياكوس اليونانى مع دينامو كييف الأوكراني.

كما أسفرت القرعة عن العديد من المواجهات النارية، فى مقدمتها ولاتسيو الإيطالي مع إشبيلية الإسباني، وسبورتنج لشبونة البرتغالي مع فياريال الاسباني، وجالطة سراي التركي مع بنفيكا البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزى فى مواجهة مالمو السويسري، وسيلتك الأسكتلندى مع فالنسيا الإسباني، والإنتر الإيطالي مع رابيد فيينا النمساوى.

يذكر أن قائمة الأندية المتأهلة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الاوروبي ضمت كلاً من، باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري، ريد بول سالزبورج النمساوي وسلتيك الاسكتلندي، زينيت سان بطرسبورج الروسي وسلافيا براج التشيكي، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشه التركي، أرسنال الإنجليزي وسبورتينج البرتغالي، ريال بيتيس الاسباني واولمبياكوس اليوناني، فياريال الاسباني ورابيد فيينا النمساوي، اينتراخت فرانكفورت الالماني ولاتسيو الإيطالي، جينك البلجيكي ومالمو السويدي، اشبيلية الاسباني وكراسنودار الروسي، دينامو كييف الاوكراني ورين الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي وباتي بوريسوف البيلاروسي.

بجانب 8 أندية قادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا وهم أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات، وهي كلوب بروج البلجيكى، إنتر ميلان الإيطالى، نابولى الإيطالى، جالطة سراى التركى، بنفيكا البرتغالى، شاختار دونتسيك الأوكرانى، فيكتوريا بلزن التشيكى، فالنسيا الإسبانى.

وتقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 من منافسات الدوري الاوروبي يوم 14 فبراير المقبل، بينما تقام مباراة الاياب يوم 21 من الشهر ذاته.