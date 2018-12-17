اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة الأهلي والداخلية في الدوري

درس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الأهلي والداخلية لأجل غير مسمى، ضمن منافسات الأسبوع السادس لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والداخلية، يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري.

جدير بالذكرأن سبب دراسة تأجيل اللقاء هو إقامة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري يوم ٣٠ ديسمبر، بالإضافة إلى خوض الأحمر لمواجهة جيما الإثيوبي في دوري الأبطال يوم ٢٣ بدلًا من ٢١.

وتلقى الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي اليوم، يفيد بتأجيل مباراة جيما الإثيوبي 48 ساعة، بدلًا من إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري.

الأهلي يواجه جيما أبا جيفار في إثيوبيا، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لدوري الأبطال، بعدما أنهى مباراة الذهاب بهدفين دون رد.