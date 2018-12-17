شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يفاوض «لاسارتي» ويضم أنغولياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 15 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 00:15

وصل إلى القاهرة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي للتفاوض مع مجلس إدارة الأهلي بشأن الإشراف على الجهاز الفني للفريق «الأحمر» خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المقال لسوء النتائج، علما أن المدرب المحلي محمد يوسف أعاد حامل اللقب إلى طريق الانتصارات بالدوري المحلي بعد الخروج من كأس زايد للأندية العربية والخسارة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي حال الاتفاق مع لاسارتي، فإن مدة العقد ستكون موسماً ونصف الموسم. في مقابل راتب سنوي يبلغ نحو 1.5 مليون دولار، وتولى لاسارتي تدريب منتخب الأوروغواي وفرق عدة، أبرزها ريال سوسيداد الإسباني.



على صعيد متصل، كشف مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ للموقع الرسمي لناديه عن تعاقد نادي القرن بالقارة الأفريقية مع جناح نادي أول أغسطس الأنغولي غيرالدو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وهي الصفقة الثالثة للأهلي بعد لاعب وادي دجلة محمد محمود، ولاعب مصر المقاصة محمود وحيد، فيما أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد مع المدرب البلجيكي تسيدومير يانوفيسكي خلفاً للبرتغالي جورفان فييرا، الذي أصر على الرحيل بعد الخروج من كأس زايد للأندية العربية وسوء النتائج في الدوري المصري

بدروه، وافق مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي على قبول استقالة المدير الفني مصطفى بعد السقوط (صفر- 2) أمام ساليتاس البوركيني في ذهاب دور الـ32 بكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيديرالية»، وعيّن إيهاب جلال في المنصب ذاته.