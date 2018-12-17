شكرا لقرائتكم دورتموند يضمن لقب الخريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 00:19

ضمن بوروسيا دورتموند إحراز لقب بطل الخريف بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-1 قبل جولتين من انتهاء دور الذهاب، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبفوزه السادس توالياً، رفع دورتموند رصيده إلى 39 نقطة، معززاً الفارق إلى 9 نقاط مع أقرب مطارديه بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تعادل سلباً على أرض هوفنهايم، وبايرن ميونيخ الذي حقق فوزاً كبيراً على مضيفه هانوفر 4-صفر.

وثأر دورتموند من بريمن الذي فاز عليه 2-1 في معقله «سيغنال ايدونا بارك» الخريف الماضي للمرة الأولى في مباريات الفريقين الـ11 الأخيرة في هذا الملعب، وتسببت الخسارة في إقالة المدرب الهولندي بيتر بوش.