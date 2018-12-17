شكرا لقرائتكم يونايتد يمدد عقد سمولينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 00:33

مدد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عقد مدافعه كريس سمولينغ ثلاث سنوات ونصف مع إمكانية تمديده سنة إضافية، وأصدر النادي الشمالي العريق بياناً قال فيه: «يسعد مانشستر يونايتد إعلان أن كريس سمولينغ وقع عقداً جديداً مع النادي سيبقيه في صفوفه حتى حزيران (يونيو) 2022، مع إمكانية تجديده عاماً إضافياً».



أما اللاعب فأعرب عن سعادته بتجديد العقد بقوله: «إنه موسمي التاسع مع النادي، وأنا سعيد لمواصلة عملية تطوير مستواي مع الفريق»، وأضاف: «إنه فخر كبير الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد، وتركيزنا الآن منصب على البرنامج المضغوط خلال فترة أعياد نهاية السنة».

وأعرب مدرب النادي البرتغالي جوزيه مورينيو عن سعادته بتمديد سمولينغ عقده بقوله: «يوجد كريس في النادي منذ سنوات عدة، وهو أحد اللاعبين المخضرمين في الفريق».