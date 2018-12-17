شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مواجهة الإياب بين الزمالك و القطن التشادي فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك، إخطاراً من قبل نادي القطن التشادي بشأن موعد مباراة الإياب بين الفريقين فى دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل، يفيد بإقامة المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تشاد، أى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

كان الزمالك قد تغلب على القطن التشادى فى لقاء الذهاب بسباعية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب بتروسبورت بين الفريقين، فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة فجر الخميس المقبل متجهة إلى تشاد استعدادا لخوض مباراة العودة أمام فريق القطن.