شكرا لقرائتكم غياب فان ديك و مولر عن مواجهة ليفربول وبايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الثنائي فيرجيل فان ديك وتوماس مولر عن المشاركة في المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر وبايرن ميونخ الالماني المحدد لها 19 فبراير المقبل بملعب "أنفيلد"، فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويغيب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بسبب الايقاف، بعدما حصل على الأنذار الثاني في مباراة ليفربول ونابولي الايطالي التي أقيمت الثلاثاء الماضي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح.

أما توماس مولر لاعب بايرن ميونخ فحصل على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق البافاري ضد أياكس الهولندي التي أقيمت الاسبوع الماضي بملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بالتعادل الايجابي 3/3.

وكان ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.