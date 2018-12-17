شكرا لقرائتكم المدير الرياضي لبايرن ميونخ يؤكد صعوبة مواجهة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البوسنى البوسني حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني على صعوبة مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وتحدد 19 فبراير المقبل موعداً لمباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ بملعب "أنفيلد"، بينما تحدد 13 مارس المقبل موعداً لمباراة الإياب التى ستقام بملعب "أليانز أرينا".

وقال حسن صالح حميدزيتش في تصريحات صحفية، "ليفربول هو أفضل فريق فى أوروبا بالوقت الحالي، ويعتلي حالياً صدارة الدوري الانجليزي، ليفربول يقدم كرة قدم جميلة، ويمتلك لاعبيه قوة بدنية هائلة".

وأضاف المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ كما "نحن نتطلع للعب في ملعب أنفيلد، مثل هذه التحديات تشكل أمراً ضرورياً لإضافة المزيد لمسيرتك المهنية".

وتنص لوائح قرعة الدور ثمن النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، التى أقيمت بمدينة "نيون" السويسرية، على لقاء الفرق أصحاب المراكز الأولى فى المجموعات الثمانية أصحاب المراكز الثانية، ولا يمكن للفرق التى التقت فى دور المجموعات أن تلتقى فى دور الـ16، بجانب عدم وقوع فريقين من نفس البلد بمواجهة واحدة.