شكرا لقرائتكم كلوب: ليفربول جاهز لمواجهة بايرن ميوينخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن الفريق تنتظره مهمة صعبة أمام بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب - في تصريحات نقلها للموقع الرسمي للنادي اليوم الاثنين - إن المباراة ستكون صعبة، موضحا أن بايرن فريق كبير، وبالنسبة له من الجيد الذهاب إلى ألمانيا.

وأضاف المدرب الألماني أن الفريق يمتلك الوقت الكافي للإعداد للمباراة، أملا أن يكون لديه جميع اللاعبين متاحين.

وأشار إلى أنه يعرف كرة القدم الألمانية أكثر من أي دوري آخر، ولكن ذلك لا يحدث فرقًا كبيرا في النهاية، مشددا على أنه يجب على اللاعبين أن يقرروا ذلك على أرض الملعب.

وأوضح كلوب أن بايرن ميونخ من أقوى الأندية في العالم، وسيطروا في السنوات الأخيرة على الدوري الألماني في أفضل فترة لكرة القدم الألمانية، وعندما كان الجميع يتحدثون عن أن ألمانيا كانت في لحظة جيدة، وقتها كان بايرن ميونخ يسيطر على الدوري.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا "جميل أن أواجه البايرن من جديد، كانت فترة طويلة منذ آخر مرة واجهتهم فيها في مباراة رسمية، لذا أتطلع إلى ذلك".

وأوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا فريق ليفربول الإنجليزي مع بايرن ميونيخ حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء 19 فبراير، فيما تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 13 مارس في ملعب أليانز أرينا.