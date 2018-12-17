شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل استعانة صن دوانز بـ"أتوبيس" الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الساعات الماضية، صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لفريق صن دوانز الجنوب أفريقى بحافلة فريق الزمالك خلال تواجد الفريق الجنوب أفريقى بالقاهرة لخوض مواجهة أهلى بنغازى الليبى على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه خلال أحد التدريبات التى سبقت مباراة صن دوانز وأهلى بنغازى كان الأبيض يخوض تدريباته فى بتروسبورت، وكذلك الفريق الجنوب أفريقى الذى حدث أزمة فى حافلته ما جعل النادى الأبيض يهدى حافلته للفريق الجنوب أفريقى من أجل العودة إلى فندق إقامته.

ويرتبط مسئولو الزمالك بعلاقة جيدة مع صن دوانز منذ المواجهة التى جمعت الفريقين فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الفريق الجنوب أفريقى باللقب على حساب الأبيض.