شكرا لقرائتكم خبر عن الأوضاع الأمنية وراء تأجيل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، عن السبب وراء تأجيل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام جيما أبا جيفار بطل إثيوبيا لمدة 48 ساعة، بأن الأوضاع الأمنية السبب. وقال مرجان، فى تصريحات صحفية، "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغنى بأن المباراة تأجلت لتقام يوم الأحد، وأن سبب التأجيل هو بعض الأوضاع الأمنية فى إثيوبيا، ليتم تأجيلها 48 ساعة".

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