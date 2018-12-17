أول رد فعل من كلوب عن مواجهة بايرن ميونخ في ثمن نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب إبراهيم علي

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن مواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني في دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وكانت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن وقوع الرديز في مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ.

وقال كلوب عن القرعة: "إنها قرعة جيدة وصعبة، كان من الواضح أننا سنقع مع فريق صعب لأنهم في التصنيف الأول ونحن في التصنيف الثاني، ولكن بالنسبة لي، إنه شئ جيد أن أذهب إلى ألمانيا".

وأضاف: "هذه هي القرعة، ولدينا الوقت للتحضير لهذه المباراة، الكثير من الوقت في الحقيقة، ولحسن الحظ أن جميع اللاعبين متاحين بالنسبة لنا، ستكون مباراة صعبة وممتعة، أنا أتطلع إلى هذه المباراة".

وبسؤاله عن إذا كان تاريخه أمام بايرن ميونخ سيحدث فارق قال كلوب: "لا أعرف، بايرن ميونخ الان مختلف عن الذي واجهته، منذ المباراة الودية الأخيرة بيننا في 2017 بكأس أودي".

وواصل حديثه عن أجواء ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري: "نحن جميعاً نعلم الملعب والأجواء، هي رحلة جيدة بالنسبة لجمهورنا، هي مدينة رائعة، والرحلة إلى هناك ليست طويلة".

واختتم كلوب تصريحاته: "نحن نعرف عن الكرة الألمانية أكثر من أي دوري أخر، ولكن هذا لا يحدث فارقاً كبيرا، وفي النهاية سيحسم اللاعبون الأمر على أرض الملعب".