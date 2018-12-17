الدوري الأوروبي.. مواجهة سهلة لأرسنال "النني".. ومواجهة متكافئة لـ"كوكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيون- (د ب أ):

أسفرت قرعة دور ال32 لبطولة الدوري الأوروبي، والتي أجريت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية.

ويخوض النجم المصري محمد النني مباراة سهلة مع أرسنال أمام باتي بوريسوف، فيما يصطدم أوليمبياكوس الذي يضم أحمد حسن كوكا، بفريق دينامو كييف الأوكراني.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

فيكتوريا بلزن التشيكي × دينامو زغرب الكرواتي

كلوب بروج البلجيكي × ريد بول سالزبورج النمساوي

رابيد فيينا النمساوي × انتر ميلان الإيطالي

سلافيا براغ التشيكي × جينك البلجيكي

كراسنودار الروسي × باير ليفركوزن الألماني

زيوريخ السويسري × نابولي الإيطالي

مالمو السويدي × تشيلسي الإنجليزي

شاختار دونيتسك الأوكراني × إنتراخت فرانكفورت الألماني

سلتيك الاسكتلندي × فالنسيا الإسباني

رين الفرنسي × ريال بيتيس الإسباني

أولمبياكوس اليوناني × دينامو كييف الأوكراني

لاتسيو الإيطالي × أشبيلية الإسباني

فناربخشة التركي × زينيت سان بطرسبرج الروسي

سبورتنج لشبونة البرتغالي × فياريال الإسباني

باتي بوريسوف البيلاروسي × أرسنال الإنجليزي

جالطة سراي التركي × بنفيكا البرتغالي

وانتقلت الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا للعب في دور ال32 للدوري الأوروبي بجوار الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني في كل من المجموعات ال12 بدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ووضعت أسماء الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول إلى جانب أفضل أربعة فرق من الفرق الثمانية المنتقلة من دوري الأبطال بوعاء منفصل وأسماء الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها إلى جانب الفرق الأربعة الأخرى المنتقلة من دوري الأبطال بوعاء آخر لتجنب المواجهة بين متصدري المجموعات.

كما جنبت القرعة اليوم وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها البعض في الدور الثاني كما جنبت الفرق التي تنتمي لنفس الدولة من المواجهة سويا في دور الستة عشر.

ووقع الاختيار أولا من فرق الوعاء الثاني لتخوض هذه الفرق مباراة الذهاب على ملاعبها فيما تخرج لملاقاة فرق الوعاء الأول في مباريات الإياب.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور في 14 فبراير المقبل فيما تقام مباريات الإياب في 21 من الشهر نفسه.