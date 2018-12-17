مدرب باريس سان جيرمان يعلق على مواجهة مانشستر يونايتد

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أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ستكون صعبة للغاية، خاصةً أن لديهم خبرة كبيرة في تلك البطولة، مضيفًا أن اللعب أمام اليونايتد على ملعب أولد ترافورد صعب دائمًا ويتطلب الكثير من العمل .
وقال توخيل "مواجهة مانشستر يونايتد دائمًا صعبة فهو فريق ذو خبرة كبيرة في البطولة وحققها عدة مرات، اللعبعلى معلبهم أولد ترافورد صعب دائمًا".
وأضاف "أنه لتحدي كبير لنا لكن إن كنت مشاهدًا سأود مشاهدة هذه المباراة، سعيد بالقرعة ؟ لست سعيدًا ولا غير سعيد، نحن في ثمن النهائي وهناك 16 فريقًا ذوي بجودة عالية".
وواصل "لا أعتقد أن فريقنا المرشح للتأهل، ففي كل مرة يفتقر النادي للخبرة
وتابع "لكن لا، نستطيع التأهل وأثق بفريقي لكنه تحدي كبير إذ أن اللعب في أولد ترافورد أمرٌ يتطلب الكثير، كما أن مورينيو يتمتع بخبرة طويلة في هذه البطولة، نحن واثقون بأنفسنا وأنا أثق بقدرتنا على الفوز".
يذكر أن مباراة الذهاب على ملعب أولدترافورد يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير.
بينما مباراة العودة على ملعب حديث الأمراء، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس.
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