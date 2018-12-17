يوفنتوس عن مواجهة أتلتيكو مدريد: سنواجه أقوى خصم بالقرعة

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تحدث بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي وأسطورة الفريق السابق عن مواجهة أتلتيكو مدريد الاسباني بدور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد نيدفيد أن مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون صعبة للغاية، وأنهم فريق قوي وليس محظوظين للوقوع أملهم كما أوضح أن الفريق الإسباني لديهم أسلوب يميل للأسلوب إيطالي قاصدًا طريقتهم الدفاعية أمام الخصوم.

وقال نيدفيد "القرعة أوقعتنا مع الفريق الأقوى في التصنيف الثاني، لم نكن محظوظين بهذه القرعة، ولكن لدينا فريق قوي للغاية وسنحاول التأهل على أي حال".

وأضاف "لم يكن لدينا الكثير من الحظ، اتلتكو خصم صعب لمواجهته، هم فريق بأسلوب ايطالي اكثر منه اوروبي، هم لديهم دفاع قوي ويعرفون كيف

يهاجمون بوجود جريزمان والآخرين، اتوقع مبارتين متكفائتين مع القليل من الاهداف، وقعنا مع اقوى خصم في القرعة لكن لا توجد مشكلة في ذلك".

وعن نجم فريق اليوفي كريستانو رونالدو "‏رونالدو هو رجل دوري الأبطال، لكن الفريق ككل قوي وبمقدورنا الثقة في قدراتنا للتأهل لربع النهائي".

يذكر أن مباراة الدهاب ستكون 20 فبراير على ملعب وانداميترو بوليتانو معقل أتلتيكو مدريد ومباراة الإياب 12 مارس على اليانز ستاديوم معقل يوفنتوس.