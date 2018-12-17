مهاجم بايرن ميونيخ يوجه رسالة إلى ليفربول قبل قمة دوري الأبطال

ليفاندوفسكي كتب- محمد معتز صلاح الدين: علق روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني على مواجهة ليفربول الإنجليزي بعدما أسفرت قرعة دور الـ16 عن مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا. الفريقين بدوري أبطال أوروبا. وقال ليفاندوسكي عبر حسابه على تويتر "ستكون مباراة رائعة، هيا بايرن ميونخ! نستطيع أن نفعلها". يذكر أن مباراة الذهاب ستكون على ملعب آنفيلد يوم 19فبراير، ومباراة العودة ستكون يوم 13 مارس على أليانز أرينا.

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