ننشر نتيجة قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي

قرعة الدوري الأوروبي كتب - محمد صبحي أقيمت اليوم الاثنين قرعة دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأسفرت عن عدد من المواجهات النارية. وجاءت نتائج القرعة كالأتي: فيكتوريا بلزن ضد دينامو زغرب كلوب بروج ضد سالزبورغ رابيد فيينا ضد إنتر ميلان سلافيا براغ التشيكي – جنت البلجيكي راسنودار ضد باير ليفركوزن إف سي زيورخ السويسري ضد نابولي الإيطالي مالمو السويدي ضد تشيلسي الإنجليزي شاختار دانييستك الأوكراني ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني سيلتك الإسكتلندي ضد فالنسيا الإسباني ستاد دو رين الفرنسي ضد ريال بيتيس الإسباني أولمبياكوس اليوناني ضد دينامو كييف الأوكراني لاتسيو الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني فنربخشة التركي ضد زينيت سان بطرسبرغ سبورتنغ البرتغالي ضد فياريال الإسباني باتي بوريسوف ضد آرسنال غالطة سراي ضد بنفيكا

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