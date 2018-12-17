رد فعل مدرب ليفربول بعد إعلان مواجهة بايرن ميونيخ

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن انطباعاته بعد وقوع فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني بدور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب "ستكون مباراة صعبة ومثيرة، أنها قرعة جيدة، أتطلع لها، كان من الواضح أنه سيكون الخصم القادم صعب، ومن الواضح أن سيكون فريق قمة، من الجيد أنأذهب إلى ألمانيا، لكن من أجل القرعة فقط، لذا لدينا الآن الوقت لإعداد اللعبة ونأمل أن يتوفر لدينا جميع اللاعبين".
وأضاف "كلنا نعرف الملعب، والأجواء ستكون رائعة، إنها رحلة لطيفة لجميع جماهيرنا، إنها مدينة رائعة، لذلك كل ذلك جيد،
وأتم "سألتقي مع لاعبين سابقين وهذا جيد، لكن في النهاية، إنها لعبة كرة قدم على أعلى مستوى وعلينا أن نلعبها جيدًا".
يذكر أن ليفربول سيواجه بايرن ميونيخ على ملعب أنفيلد الموافق ١٩ فبراير ومباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق ١٣ مارس، على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.
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